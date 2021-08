Verkürzte Corona-Testgültigkeit in Wien schafft neue Probleme für Familien

Vor dem Sommer wurde an den Schulen immer montags, mittwochs und freitags getestet, so war der Ninjapass immer gültig. Nun gilt der Ninjapass bundesweit sicher nicht am Samstag und Sonntag, in Wien nicht am Mittwoch und nicht von Freitag- bis Montagfrüh.

Die Diskrepanz zwischen den Regeln in Wien und der Teststrategie hatte Bildungsminister Heinz Faßmann mit dem Argument, die Schule sei ein eigener „Regelkreis“, weggewischt.

Bei der Stadt Wien hüllt man sich auf KURIER-Anfrage in Schweigen, wie sich Schulbetrieb und Freizeitvergnügen mit der verkürzten Gültigkeitsdauer von PCR- und Antigentests vereinbaren lassen sollen. Vizebürgermeister Christoph Wiederkehr (Neos), Gesundheitsstadtrat Peter Hacker (SPÖ) und Bildungsdirektor Heinrich Himmer werden dazu am Freitag eine Erklärung abgeben. Mutmaßlich wird es in Wien mehr PCR-Tests an Schulen geben.