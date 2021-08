Pharmakologe Zeitlinger: "Eine Pille gegen Corona wird es nie geben"

Antikörper als patente Methode

Im Ö1-Morgenjournal bezeichnete der Klinische Pharmakologe Markus Zeitlinger von der MedUni Wien Antikörper-Medikamente am Freitag als "naheliegendste" Stoßrichtung im medikamentösen Kampf gegen Covid-19.

Er erwarte eine EU-Zulassung der Präparate für eine Frühphase der Erkrankung, "wenn die Patienten noch ambulant sind, etwa in einem Zeitraum von fünf Tagen nach der Infektion, weil sie dann auch am effektivsten sind". In Studien habe sich gezeigt, "dass statt sieben Prozent der Patienten, die normalerweise ins Spital mussten, nur ein Prozent ins Spital musste, wenn sie die Antikörper bekommen haben. Das ist also schon eine sehr effektive Intervention, wenn sie richtig eingesetzt wird."

Keine echte Anti-Covid-Tablette

Eine "kleine Pille, die ich schlucken kann und dann ist Corona vorüber und ich bin geheilt, die wird es nie geben", fügt Zeitlinger hinzu. Ein Ende der Pandemie werden derartige Präparate also nicht bringen, ist er wie Fauci überzeugt. "Es ist keine Alternative zur Impfung. Diese Medikamente bedeuten trotz allem einen deutlich stärkeren Eingriff als das eine Impfung je machen würde und haben auch ein vielfach höheres Risiko für eine allergische Reaktion."

Ein wesentlicher Faktor seien auch die Kosten: "Wir reden hier von Tausenden Euro für eine einmalige Gabe." Ein breiter Einsatz sei kostspielig und aufwendig.

Komplexe Virusvermehrung

Warum gestaltet sich die Suche nach Medikamenten so schwierig? Dafür müsse man verstehen, wie Viren ticken, sagt Zeitlinger. Um sich zu vermehren, brauchen sie einen Wirt – in Form einer menschlichen (oder tierischen) Zelle. Das Virus dringt in die Zelle ein und nimmt sie in Beschlag, verschmilzt quasi damit: "Hier einzugreifen ist immer schwierig", schildert Zeitlinger, "weil wir das Virus abtöten wollen, aber die menschliche Körperzelle nicht".

Ein patenter Ansatz könnten Medikamente sein, die vorher ansetzen und schon das Andocken des Virus an Körperzellen verhindern. Zu einem entsprechenden Präparat forscht derzeit etwa der österreichische Genetiker Josef Penninger.