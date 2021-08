Corona: Wie ein Team um Josef Penninger das Virus neutralisieren will

Gemeinsam mit Partnern des Instituts für Biophysik der Uni Linz und des Instituts für Biochemie der Uni für Bodenkultur Wien ist den IMBA-Forschern eine wesentliche Erkenntnis gelungen: Sie haben 140 zuckerbindende Eiweiße (Lektine) getestet – „das war ein entscheidender Schritt“. Dabei fanden sie zwei, die sehr stark an die Zuckerketten am Spike-Protein binden – eines davon an einen Zucker ganz in der Nähe jener Stelle des Spike-Proteins, mit der dieses an Zellen andockt: „Bindet das Eiweiß Clec4g an diese Zuckerstruktur, wird sehr wahrscheinlich der Viruseintritt in die Zelle erschwert – das könnte die Achillesferse des Virus sein.“

Denkbar wäre, auf Grundlage dieser Erkenntnisse eine neue Therapie zu entwickeln, die den Zugang des Virus zur Zelle über eine Bindung dieses Lektins an die Zuckerstrukturen blockiert: „Man stört dadurch einfach die Interaktion zwischen Virus und Zelle und senkt damit die Infektiosität des Virus.“ Dieser Ansatz ist vergleichbar mit Penningers in Entwicklung befindlichem Medikament APN01: Auch dieses soll das Virus am Eintritt in die Zellen hindern.