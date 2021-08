Gleich vier Bundesländer würden nach der heute vorgestellten Regelung in Risikostufe zwei in den Schulbetrieb starten. In Oberösterreich (7-Tage-Inzidenz von 124,20) Wien (123,17), Vorarlberg (122,30) und Salzburg (105,48) müssten sich nicht geimpfte Schüler drei Mal wöchentlich testen, Lehrer und Schüler müssten außerhalb der Klassenräume wieder Maske tragen.

Besonders heikel ist die Situation aktuell in Oberösterreich. Unter den zehn meist-betroffenen Bezirken liegen gleich sechs in Oberösterreich. Wels führt diese Liste mit einer 7-Tage-Inzidenz von aktuell 292 an – ein Plus von 71 Prozent gegenüber der Vorwoche - siehe Grafik: