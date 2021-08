Neuer Erlass: Ab heute zählt nicht nur die Inzidenz allein

Bislang galt: Überstieg in einem Bezirk die Sieben-Tage-Inzidenz an sieben aufeinander folgenden Tagen die 300-er Marke, galt diese Region als Hochinzidenzgebiet und es mussten Ausreisekontrollen an den Bezirksgrenzen durchgeführt werden.

Damit ist seit heute Schluss, ein neuer Erlass des Gesundheitsministeriums tritt in Kraft. Demnach sind regionale Verschärfungen nicht mehr rein von der Sieben-Tage-Inzidenz abhängig, sondern sind künftig an zwei weitere Werte gekoppelt: Impfrate und Belegung der Intensivbetten.

So wird der neue Erlass erst schlagend, wenn mehr als zehn Prozent der verfügbaren Intensivpflegebetten mit Covid-19-Patienten belegt sind.