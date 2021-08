1.322 Neuinfektionen in Österreich

Von Freitag auf Samstag wurden in Österreich 1.322 neue Corona-Infektionen registriert. Im Vergleich zur Vorwoche (1.328 Fälle) sinken die Neuinfektionen damit um sechs Fälle.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt leicht auf 102,64.

Zudem gibt es einen neuen Todesfall im Zusammenhang mit einer Covid-19-Infektion, damit hat die Pandemie bisher 10.777 Todesopfer in Österreich gefordert. Die Zahl der aktiven Fälle liegt aktuell bei 14,711.

In den vergangenen 24 Stunden wurden 82.333 neue PCR-Tests durchgeführt, die Positivrate liegt damit bei 1,61 Prozent.

In den österreichischen Spitälern gibt es aktuell 429 Patienten - das sind um neun mehr als noch am Freitag. Auf den Intensivstationen sind es 109 Patienten aktuell und damit fünf Patienten mehr als am Vortag.