Was tun, wenn Kinder Panik vor dem Impfen haben?

Wie läuft das ab? Im Gespräch versucht er mit Hilfsmitteln herauszufinden, was den Teenager an der Spritze stört. Dazu klemmt sich Georg einen Pulsmesser ans Ohrläppchen. Manche macht das Bild einer Spritze nervös, Georg fühlt sich erst bei dem Video unwohl, in dem ein Arzt ein Kind impft. Der Puls beschleunigt sich und Lanzinger zeigt Georg eine Atemübung zur Entspannung.