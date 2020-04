Erhöhte Nachfrage bei Scheidungsanwälten; Wiener Kindergärten öffnen Anfang Mai

In Frankreich sind binnen 24 Stunden 516 weitere Menschen gestorben. Die Gesamtzahl der Corona-Toten liege nun bei 21.856, teilten die französischen Gesundheitsbehörden am Donnerstagabend in Paris mit.

Die Zahl der Covid-19-Patienten in den Krankenhäusern sei unterdessen weiter gesunken. 5.053 Infizierte seien in intensivmedizinischer Behandlung, 165 weniger als am Vortag. Dies sei aber immer noch ein "außerordentlich hohes Niveau" angesichts der landesweiten Kapazitäten an Intensivbetten, die vor der Corona-Krise bei 5000 gelegen habe. Insgesamt würden noch gut 29.000 Corona-Patienten in den Kliniken behandelt.