Justizministerin zu Corona: "Zumutung für jeden von uns"

Der Verfassungsgerichtshof wird die 20 Beschwerden, die ihm vorliegen, aber erst im Juni behandeln. Sind Sie für eine Beschleunigung?

Die Notwendigkeit für ein Eilverfahren, das angesprochen wurde, sehe ich nicht. Weil man so den VfGH in die politische Auseinandersetzung hineinziehen würde. Die Verfahren, wie wir sie kennen, haben sich bewährt. Aber natürlich freut es mich, wenn der VfGH so rasch als möglich entscheidet.