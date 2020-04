Gefährlicher Corona-Effekt auf den Gipfeln

Corona ist messbar

Was die Bergunfälle in Österreich anbelangt, so schlägt sich die frühe Schließung der Skigebiete und das einstweilige Bergsport-Verbot in Tirol deutlich in der Statistik nieder. Im Vergleich zu österreichweit 458 Wintersportunfällen im Zeitraum von 15. März bis 19. April des Vorjahres, gab es Corona-bedingt heuer insgesamt nur acht solcher Unfälle, erklärt der Präsident des Kuratoriums für Alpine Sicherheit, Karl Gabl.

Trotz der teils massiven Beschränkungen fiel die heurige Wintersaison (1. Nov. bis 19. April) insgesamt gesehen aber vergleichsweise blutig aus. Es hat mit 116 nur um ein Todesopfer weniger gegeben, als in der uneingeschränkten Vorjahressaison. Außerdem weist die diese Woche veröffentlichte Unfallstatistik insgesamt 4.738 Unfälle aus, 5.104 waren es im Winter 2018/2019.

Das Verhalten und die Disziplin der Bergsportler, vor allem in Tirol wegen der intensiveren Beschränkungsmaßnahmen, sei während der Ausgangsbeschränkungen vorbildlich gewesen, sagte Viktor Horvath, Leiter der Tiroler Alpinpolizei. Von Herausforderungen für die Bergrettung sprach Bruno Berloffa, Landesleiterstellvertreter der Bergrettung Tirol. „Derzeit sind alle Bergrettungseinsätze, auch vermeintlich kleine Einsätze, sehr aufwendig in der Abwicklung und stellen auch die Retter vor eine außergewöhnliche Situation, die Einsätze unter Corona-Maßnahmen abzuwickeln“, so Berloffa.