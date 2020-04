Shitstorm gegen Unbelehrbare, die gerettet werden mussten

„Wie kommen die Einsatzkräfte in Zeiten von Corona dazu, sich wegen solcher Ignoranten selbst in Gefahr zu bringen?“, wettern selbst begeisterte Kletterer in Internetforen. Weil es aber auch Kritik an der Bergrettung gab, stellt Ortsstellenleiter Patrick Pross klar: „Die Bergrettung rettet, die Alpinpolizei erhebt Unfälle, und der Richter und die Behörde richtet bzw. straft.“

Die Polizei will ihre Konsequenzen ziehen und die horrenden Kosten für die Hubschraubereinsätze den Verursachern verrechnen. Auch Anzeigen werden geprüft.