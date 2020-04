Ermüdete Wanderer von der Rax geborgen

Zwei ermüdete Wanderer sind am Abend des Ostersonntags mitsamt ihrem Hund von der Rax in Niederösterreich geborgen worden. Im Einsatz stand dabei auch ein Polizeihubschrauber. Die beiden Wiener – ein 20-jähriger Mann und eine um ein Jahr ältere Frau – waren nicht adäquat ausgerüstet, blieben aber unverletzt, wie die Exekutive am Ostermontag in einer Aussendung berichtete.