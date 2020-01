Wiener wollte nicht gerettet werden: Einsatzkräfte beschimpft

Einsatzkräfte riskieren mitunter ihr Leben um in Not geratene Bergsteiger oder Wanderer aus teils lebensgefährlichen Notlagen zu befreien. Nicht alle sind mit dieser Art der Hilfe aber einverstanden.

Weil er Rettungskräfte bedroht und wüst beschimpft hat, wurde ein 54 Jahre alter Wiener nach einem Bergrettungseinsatz am Wochenende auf dem Schneeberg bei der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt angezeigt. Der Mann aus Hernals war mit dem ausgelösten Rettungseinsatz nicht einverstanden und ließ das anscheinend auch die Einsatzkräfte spüren.

Wanderführer

Der 54-Jährige war am Samstag gegen 11.30 Uhr zusammen mit einer 59-jährigen Frau aus Wien-Donaustadt und einer 56-Jährigen aus Wien-Wieden zu einer Wandertour im Gemeindegebiet von Reichenau an der Rax in Richtung Schneeberg aufgebrochen. Er führte seine Begleiterinnen bei der alpinen Tour von Thalhof über die "Eng" und den Wassersteig in Richtung Krummbachsattel.

Beim Abstieg am Nachmittag verließen die 56-jährige Begleiterin die Kräfte, worauf sie die Gruppe zur Umkehr bewegen wollte. Der Mann ignorierte dies jedoch und stieg mit den Frauen weiter über den schwierigen Jagdsteig Krummbachgraben ab. Auf Grund des selektiven Geländes und der Gefahren in dem Bereich ist der Weg mit der Hinweistafel "Achtung unwegsames Gelände. Kein Abstieg ins Tal möglich" beschildert. Die Warntafel wurde allerdings ignoriert.