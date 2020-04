Mehr als 2,6 Millionen Fälle - doch ein paar Länder machen Hoffnung

Die Zahl der Coronavirus-Infektionen ist nach der Zählung der Johns Hopkins Universität (JHU) auf deutlich mehr als 2,6 Millionen Fälle gestiegen.

Mehr als 183.000 Menschen sind seit Beginn der Pandemie an oder mit einer Covid-19-Erkrankung gestorben.

Aber: Neben China, wo die Pandemie ihren Ausgang nahm, sieht die WHO mittlerweile auch in Europa einige Lichtblicke.

Ein Überblick über die Entwicklungen in den einzelnen Ländern:

Deutschland

Das Robert-Koch-Institut ( RKI) in Berlin hat die Zahl der in Deutschland mit dem Coronavirus infizierten Menschen am Donnerstag mit 148.046 angegeben - ein Plus von 2.352 seit dem Vortag. Laut Johns Hopkins Universität waren es bereits mehr als 150.000 Infizierte. Das RKI registrierte bisher 5.094 Todesfälle. Die Zahl der Genesenen betrug mehr als 103.000.

Unterdessen hat Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen seine Stadt als vermutlich erste Großstadt in Deutschland für Corona-frei erklärt. "Der letzte zurzeit an Covid-19 erkrankte Rostocker konnte jetzt aus der Quarantäne entlassen werden", erklärte Madsen am Donnerstag. Rostock hat knapp 210.000 Einwohner. In den vergangenen Wochen wurden in der Stadt vom Landesgesundheitsamt insgesamt 75 Corona-Fälle registriert.

Russland

Das flächenmäßig größte Land der Welt meldete den dritten Tag in Folge eine Abschwächung bei den Neuinfektionen. Die Zahl der Coronavirus-Ansteckungen stieg innerhalb von 24 Stunden um 4.774 auf 62.773, wie die Behörden mitteilten. Am Mittwoch seien es noch 5.236 Neuinfektionen gewesen. Die Zahl der Todesfälle kletterte um 42 auf 555.

USA

Kein Land hat das Coronavirus bisher härter getroffen als die Vereinigten Staaten. US-Präsident Donald Trump muss sich im November der Wiederwahl stellen und agiert bisher mit einem von Poltern begleiteten Zick-Zack-Kurs. Aktuell halten die USA bei 842.624 Fällen und rund 48.000 Verstorbenen. Am massivsten betroffen ist die Ostküsten-Metropole New York.