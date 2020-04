Wifo: "Das Bild ist recht düster, aber es gibt Lichtblicke"

Es gibt zarte Anzeichen von Hoffnung für die heimische Wirtschaft. Dass Österreich gemeinsam mit Dänemark zu den ersten Ländern in Europa zählt, die die Beschränkungen nach vier Wochen Sperre in Teilbereichen etwas lockern konnten, haucht der Unternehmenslandschaft etwas Leben ein.

Bereits von April bis Juni sollte die wirtschaftliche Aktivität somit "wieder etwas an Fahrt aufnehmen", prognostizierte das Wirtschaftsforschungsinstitut ( Wifo) am Donnerstag in seinem jüngsten Konjunktur-Update.