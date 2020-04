Coronavirus: Jetzt schlägt der Blitz auch in der Industrie ein

Bei dieser Umfrage ist die Einschätzung der aktuellen Geschäftslage weniger das Problem. Sondern die Erwartungen an die nächsten sechs Monate. „Bis in das dritte Quartal hinein werden sich weite Teile der Industrie mit enorm schwierigen Marktbedingungen konfrontiert sehen“, sagt Wirtschaftsforscher und IV-Chefökonom Christian Helmenstein.

Die Umfrage zeigt weiters: Die Stabilisierung der Gesamtauftragsbestände findet bei einem Verlust von 12 Punkten nunmehr ihr Ende und geht auf 17 Punkte zurück. Die Auslandsaufträge fallen von 21 auf 9 Punkte.

Von der Industrie hängt jeder zweite Job ab

Die eigentliche beunruhigende Nachricht dahinter: Die Industrie sichert in Österreich inklusive aller Zulieferbereiche jeden zweiten Job in Österreich ab. Und fast 60 Prozent der gesamten Wirtschaftsleistung werden durch Industrie-Exporte erwirtschaftet.

Laut IV verringert sich die Bruttowertschöpfung in Österreich durch COVID heuer um 30,9 Milliarden Euro. Dies wären vom Umfang her 8,7 Prozent der heimischen Wirtschaftsleistung – doppelt so viel wie nach der Krise 2008/2009.

Hoffnung für das Jahresende

„Eine wirtschaftliche Erholung in Österreich setzt voraussichtlich erst im 3. Quartal 2020 ein. Ein kräftiger Wiederanstieg ist ab dem vierten Quartal 2020 vor allem im Bereich der Investitionsaktivitäten zu erwarten, während sich die privaten Konsumausgaben nur allmählich während der Jahre 2020 und 2021 erholen werden“, so Helmenstein

Sein Fazit: „Statt einer Wende zum Besseren nach einer schon zwei Jahre andauernden Phase der Abwärtsdynamik hat COVID-19 nunmehr einen regelrechten konjunkturellen Fadenriss ausgelöst.“

"Die Situation ist ernst"