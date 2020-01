Coronavirus, 9/11 und Fukushima: Der Schwarze Schwan ist zurück

So ähnlich wie beim SARS-Virus 2003. „Im Unterschied zu damals kann aber China nicht mit riesigen Investitionen gegensteuern.“ Grund: Die Staatskassen sind leer. Das Land ist schwer verschuldet. Und was wäre das Horrorszenario? „Wenn Chinas Industrie über Wochen und Monate flächendeckend still steht“ so Kocher.

Für Valentin Hofstätter von der Raiffeisen Bank International (RBI) ist die Lage derzeit vergleichbar mit dem Ausbruch des SARS-Virus: „Wir haben jetzt eine ähnliche Fallzahl wie beim SARS im April 2003. Damals stiegen die Neuerkrankungen noch weitere drei bis vier Monate.“ Die Finanzmärkte hatten sich währenddessen aber schon wieder beruhigt.

Keine Garantie

Eine Garantie, dass das auch diesmal der Fall sein wird, gibt es freilich nicht. „Die nächsten ein, zwei Wochen werden entscheidend sein, um die Dimension abzuschätzen“, sagt Hofstätter. Stellt sich heraus, dass die Inkubationszeit eine andere ist und weitere Städte abgeriegelt werden müssen, dann wären die globalen Auswirkungen sehr, sehr düster.