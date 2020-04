Wiederaufbaufonds für Europas Rettung: Viel Streit um viel Geld

Warum beharrt Italien so sehr auf Corona-Bonds, obwohl doch so gut wie feststeht, dass Premier Giuseppe Conte mit dieser Forderung in der EU nicht durchkommt?

Italiens Premier steht daheim unter massivem Druck. Das Land fühlt sich in der Corona-Krise einmal mehr zu wenig unterstützt. Schon in der Migrationskrise, die den Rechtspopulisten Salvini in die frühere Regierung katapultierte, hatte Rom von den EU-Partnerländern nur ausweichende Antworten bekommen. Die Last der Flüchtlinge wurde nicht auf Europa verteilt, sondern Italien überlassen.

Durch eine gemeinsame Schuldenaufnahme, etwa über Corona-Bonds, würde dem hoch verschuldeten Italien erhebliche Zinslast abgenommen. Zuletzt signalisierte Conte Bereitschaft für andere Instrumente. Frankreich und Spanien schlugen gemeinsame Anleihen mit extrem langen Rückzahlungszeiten vor.

Frankreichs Präsident Macron warnt: Greift der reichere Norden den finanziell schwächeren Staaten nicht unter die Arme, drohe überall das Wiedererstarken der Rechtspopulisten.