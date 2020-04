Österreich muss noch auf seine Urlauber warten

Balkon statt Balearen? Ferien im Allgäu und nicht an der Adria? Ihr Auswärtiges Amt hat den Deutschen bisher noch keinen Urlaub außerhalb des eigenen Landes in Aussicht gestellt. "Eine normale Urlaubssaison mit vollen Strandbars und vollen Berghütten wird es diesen Sommer nicht geben können", kündigte Außenminister Heiko Maas ( SPD) kürzlich an. Auch gestern erklärte er, mit Blick auf die in vielen Ländern geltenden Einreisebeschränkungen und Quarantänebestimmungen, man könne noch "kein sorgenloses Reisen" empfehlen.

Seine Behörde hatte zunächst bis zum 3. Mai eine weltweite Reisewarnung ausgesprochen (in Österreich gilt sie derzeit für 27 Staaten), nun wurde sie bis 14. Juni verlängert, dem stimmte die deutsche Regierung zu. Was danach passiert, ist noch unklar. Maas sei im Gespräch mit den EU-Außenministern. "Eine europäische Lösung wäre wünschenswert."