Südburgenländisches Urlaubsidyll trotz(t) Tourismus-Krise

G´riss um Inlandsgäste

Die Kellerstöckl in den Weingärten haben neben ihrer Abgeschiedenheit noch ein weiteres Ass im Ärmel. 70 bis 80 Prozent der Gäste kommen aus dem Inland, danach folgt Deutschland. Für Popofsits und seine Mitgliedsbetriebe bedeutet das zwar einen Startvorteil gegenüber den Tourismusgiganten Tirol und Kärnten, die rund 70 Prozent ausländische Gäste haben, aber: „Es wird ein G’riss um den österreichischen Gast geben. Da stellt sich die Frage, wie groß ist der Kuchen?“

Wann genau wieder Urlaub in den Kellerstöckln möglich ist, könnte sich schon am Dienstag entscheiden. Die Hoffnung ist ein Start mit 1. Mai, weil „das ja in die Kategorie Selbstversorger fällt. Es gibt keinen Kontakt, ist also gesundheitlich unbedenklich“, sagt Popofsits.

Wenn das nicht der Fall ist, geht er davon aus, dass kleinere Pensionen und Ferienhäuser ab Mitte Mai wieder geöffnet werden dürfen. „Die Richtlinien dazu werden gerade ausgearbeitet, wir haben unsere Stellungnahme abgegeben und auch schon erste Informationen bekommen.“ Aber: „Wir müssen abwarten. Es braucht österreichweite Lösungen. Das muss man zur Kenntnis nehmen.“

Aber bis dahin gibt es genug Raum für Überlegungen und Strategien. Und Platz zum Urlauben – bald.