Lufthansa-Group: 1,2 Milliarden Euro Verlust im ersten Quartal

Allein im März habe man fast 1,4 Milliarden Euro an Umsatz verloren, teilte der DAX-Konzern am Donnerstag in einer Börse-Pflichtmitteilung mit. Im gesamten Quartal lagen die Erlöse mit 6,4 Milliarden Euro in einer ähnlichen Größenordnung unter dem Vorjahreswert von 7,8 Milliarden Euro.