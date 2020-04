Staatsbeteiligung an der AUA: Ja, aber . . .

Easyet in der Warteschleife

Neben AUA und Laudamotion könnte sich auch Easyet bei der Cofag anstellen. Die Billig-Airline betont zwar, keine Staatshilfen anzustreben, sondern Maßnahmen wie das Furlough-Programm in UK oder wie der Zugang zu Darlehen zu kommerziellen Zinssätzen über die CCFF. Diese Covid-Finanzierung der Bank of England ist jedoch ähnlich gestrickt wie die staatlich garantieren Kredite der Cofag.

Man sei der Meinung, dass Regierungen sollten Airlines mit tragfähigen Geschäftsmodellen Zugang zu Liquidität gewähren. Darüber hinaus sollten die Regierungen jfür gleiche Wettbewerbsbedingungen sorgen, erklärte eine Sprecherin gegenüber dem KURIER. Mit dem Wettbewerbs-Argument begründet auch die Ryanair-Tochter Laudamotion, warum sie Staatshilfe in der Höhe von zwei Drittel der AUA-Unterstützung fordere.

Eaysjet hat bei der Cofag noch keinen Antrag gestellt, aber man spreche aber regelmäßig mit den Regierungen, wo man Betriebsgenehmigungen (AOCs) habe, darunter auch Österreich, erklärte die Sprecherin. Auch in der Schweiz wird damit gerechnet, dass Easyjet Staatshilfe beantragen wird.

Easyjet hat wegen des Brexit 139 Maschinen in Wien registriert und ist damit von der Anzahl der Flugzeuge gerechnet die größte Airline hier zu Lande. Die Briten beförderten im Geschäftsjahr 2019 1,3 Millionen Passagiere von und nach Wien und flogen vor Corona 27 Destinationen an. Der Ryanair-Konkurrent hat keine eigene Flugbetriebs-Basis in Wien. Doch die Tochtergesellschaft easyJet Europa hat ihren Sitz mit 20 Mitarbeitern in Wien und ist für die gesamte operative Aufsicht und die finanzielle Kontrolle für das Europa-Management verantwortlich.