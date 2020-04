Corona-Krise: Beteiligung an Lufthansa als Faustpfand für AUA-Staatshilfe?

Vorläufig wird die AUA aber ihre Kapazität für den Neustart um 20 Prozent auf 60 Flugzeuge reduzieren und u. a. drei alte Langstrecken-Boeings ausmustern. Für 2020 rechnet die AUA mit einem dreistelligen Millionenverlust, die Vor-Corona-Flughöhe könne laut Vorstand Andreas Otto frühestens 2023 erreicht werden. Im optimistischen Szenario plant die AUA einen Neustart Mitte bis Ende Juni.

Unmut in der Belegschaft

Was die Reduktion für die 7000 Mitarbeiter bedeutet, ist noch offen. Derzeit wird mit den Betriebsräten ein umfangreiches Sparpaket ausverhandelt. Bereits vor Corona war geplant, 800 Jobs abzubauen.Ob es darüber hinaus weitere Kündigungen geben wird, verrät das Management derzeit nicht.

In der Belegschaft ist der Unmut über die Vorgangsweise des Managements groß. "Eine kleinere Austrian mit zu viel Perwsonal, einer überalterten Flotte und einem unbedeutenden Interkont-Netzwerke, dafür aber it einem Rucksack von 800 Millionen Euro Schulden ist keine Neuausrichtung", kritisiert der Betriebsrat Bord in einem Rundmail an die Mitarbeiter. Man erwarte eine klare Ansage des Managements und der Lufthansa, wie man gedenke, die AUA in Zukunft nachhaltig aufzustellen.

In einer digitalen Mitarbeiterversammlung, einer "Red Hour", präsentierte die AUA am Dienstag ihre vom Lufthansa-Vorstand abgesegnete Strategie. Auffallend dabei war die ausführliche Darstellung von Kündigungen und Lohnkürzungen. Bis zu 25 Millionen Jobs seien weltweit in der Luftfahrt gefährdet. In der Belegschaft herrschte der Eindruck vor, das Management wolle damit die Mitarbeiter einschüchtern.

Ansonsten war die Strategie recht vage, mit dieser Präsentation dürfte das Management auch für die heftige Kritik in den Verhandlungen für die Staatshilfe gesorgt haben. Inzwischen hat man ausführlichere Unterlagen nachgereicht.