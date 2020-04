Merkel: "Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung"

In ihrer Regierungserklärung sagte die deutsche Kanzlerin über die Lockerungen nach dem Shutdown: "Ich sage Ihnen deshalb ganz offen: Ich trage die Beschlüsse, die Bund und Länder am Mittwoch letzter Woche getroffen haben, aus voller Überzeugung mit. Doch ihre Umsetzung seither bereitet mir Sorgen. Sie wirkt auf mich in Teilen sehr forsch - um nicht zu sagen: zu forsch."

"Niemand hört es gerne, aber wir leben am Anfang und nicht am Ende der Pandemie, sagte Merkel. Deutschland werde auf eine Bewährungsprobe gestellt: "Diese Pandemie ist eine demokratische Zumutung."

Die rEgierung habe zuletzt Maßnahmen beschlossen, für die es keine historische Vorlage geben. Die Hilfen hätten vorher "schlicht außerhalb der Vorstellungskraft gelegen."