Deutschland darf Impfstoff an Freiwilligen testen

In der klinischen Studie der Phase I/II soll unter anderem die Verträglichkeit und Sicherheit des möglichen Impfstoffes geprüft werden.

Die Verträglichkeit des Impfstoffes wurde zuvor in Versuchen mit Mäusen geprüft. Auch wurde die in etwa notwendige Menge der Dosierung in Tierversuchen ermittelt, sowie, ob der Impfstoff ein- oder zweimal verabreicht werden muss.