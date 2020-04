Studie: Kindersterblichkeit in ärmeren Ländern steigt

In den kommenden sechs Monaten könnten in Afrika, Asien und Lateinamerika bis zu 1,2 Millionen Kinder sowie 57.000 Frauen an Komplikationen während der Schwangerschaft oder bei der Geburt sterben. Hintergrund sei die zusätzliche Belastung der ohnehin schwachen Gesundheitssysteme in ärmeren Ländern durch die Pandemie.

Den betreffenden Staaten müsse daher mit Medikamenten, Sauerstoff, Schutzkleidung und Unterstützung vor Ort geholfen werden, schrieben die Autoren der Studie. Sollte die Regelversorgung in den Krankenhäusern aufgrund der Pandemie gestört werden, werde dies zu einer "verheerenden" Zunahme der Kinder- und Müttersterblichkeit führen.