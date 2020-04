"Schockstarre vorbei": Erhöhte Nachfrage bei Scheidungsanwälten

Erschwerend komme hinzu, dass Familienrechtssachen normalerweise oft in kleineren Zimmern verhandelt würden und nun aufgrund der einzuhaltenden Abstände wohl in größere Gerichtssäle verlegt werden müssten, so Braun. Justizministerin Alma Zadic ( Grüne) kündigte an, dass der Einsatz von Videotechnologie für die Einvernahme in Zivilverfahren mit einer Novelle des Corona-Maßnahmengesetzes erweitert werde.

Grundsätzlich wäre das auch für Scheidungen denkbar und könnte Abhilfe verschaffen. Nur hätten viele Gerichte sowie Mandanten nicht die nötige technische Ausstattung, meinte die Scheidungsanwältin.