Die Justiz wird auf ein Minimum reduziert

Auch die Justiz ist von der Corona-Krise betroffen: Am Nachmittag wird Justizministerin Alma Zadic ( Grüne) Maßnahmen verkünden, die nicht nur den Besuch in den Justizanstalten neu regeln wird, sondern das Gerichtswesen an sich. Schon gestern postete die Justizministerin in den sozialen Medien, dass es in den kommenden Wochen keinen Parteienverkehr mehr bei den Gerichten geben wird. Außerdem finden Verhandlungen nur mehr in dringenden Fällen statt - auch die Einlaufstellen sind nur mehr für dringende Fälle geöffnet. Was genau ein dringender Fall ist, wird die Zadic in wenigen Stunden definieren.

Das bedeutet aber de facto, dass das gesamte Justizwesen auf sein sehr niedriges Niveau reduziert wird. Was werden die Folgen in der Realität sein? In den kommenden Wochen können Scheidungen, Obsorge-Fälle, zivilrechtliche Verhandlungen nicht entschieden werden. Auch Entscheidungen bei Asylverfahren wird der Bundesverwaltungsgerichtshof auf die lange Bank schieben. Eine weitere Folge der Maßnahmen: Der Monsterprozess rund um die Buwog-Causa geht wieder einmal in die Verlängerung.

Die Anwälte sehen die Maßnahmen mit gemischten Gefühlen. Sie haben Verständnis, dass während der Corona-Krise die Gerichtsbarkeit minimiert wird. Für Notfälle müssen die Gerichte unbedingt aber offen gehalten werden. "Hier muss die Justiz sehr genau analysieren, was eine Dringlichkeit ist. Denn gerade in dieser Krisensituation kann die Gewaltbereitschaft innerhalb der Familie zunehmen. Das kann sich ein Rechtsstaat nicht erlauben, hier nicht handlungsfähig zu sein“, so der Spitzenanwalt Norbert Wess, der der Verteidiger von Karl-Heinz Graser ist.

Von der Opposition kommt hierzu scharfe Kritik. Denn die Justiz und die Rechtspflege sei der "heiligste Bereich der Demokratie, den man nicht ohne Kontrolle des Parlaments so einfach einschränken kann“, meint FPÖ-Justizsprecher Christian Ragger. Länger als bis Ende April, so Ragger, dürfe "die Reduzierung des Justizwesen auf keinen Fall dauern“.

Auch im Strafvollzug soll strikte Regeln in den kommenden Wochen geben. So werden keine regulären Besuche, sowie keine Ausgänge und Freisänge gestattet. Dringende Besuche bei Häftlingen wird es nur hinter Glasscheiben geben.