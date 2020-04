Experte: Zweite Infektionswelle nicht sofort erkennbar

Unter dieser Annahme kamen große Unterschiede zutage. Während nämlich die Anzahl der bestätigten Covid-19-Fälle in Österreich bekanntlich Anfang April ihren Höhepunkt (" Peak") erreichte, war es den Experten zufolge bei den asymptomatischen Verläufen schon deutlich früher so weit: In dem Modell wurde in dieser Gruppe der Peak bereits um den 21. März erreicht.

Die Simulationen würden also zeigen, "dass wir den Höhepunkt der Krankheitszahlen der vergangenen Welle schon länger hinter uns haben, als die offiziellen Zahlen zeigen", so Popper.