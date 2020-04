Coronavirus: Genesene sind erst zeitversetzt in der Statistik

Die öffentliche Wahrnehmung, aber auch die veröffentlichten Zahlen, konzentrierten sich bisher auf Fallzahlen der Infektionen. Nicht nur in Österreich.

Dabei übersieht man, dass der überwiegende Teil der Betroffenen wieder gesund wird. Allein in China, wo bis dato mehr als 80.000 Fälle registriert wurden, sind mehr als 76.000 genesen.

Selbst für Italien mit mehr als 101.000 Infizierten, weltweit an zweiter Stelle (hinter den USA), vermeldete das weltweite Coronavirus-Monitoring der John Hopkins University Dienstag Nachmittag rund 14.600 Genesene.

Zählweise

Ein Grund dafür, dass Genesungsraten derzeit nicht so beachtet werden, liegt an der Zählung. In Österreich ist die Einspeisung von Genesungsdaten in das zentrale Einmeldesystem EMS bisher nicht automatisiert, wie das für die Infektionsfälle bereits funktioniert. „Dort werden die gemeldeten Fälle aus allen Bundesländern zusammengefasst“, sagt der Sprecher von Gesundheitsminister Anschober. „Wir arbeiten daran, auch die Zahlen der gesund gemeldeten Personen österreichweit automatisch zu bekommen.“ Bis dahin veröffentliche man sie nicht.