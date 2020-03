Tote in Italien: Blutdrucksenker schuld?

Warum sterben in Italien so viele Menschen an Covid-19? Laut Dorothee von Laer, Virologin an der Medizinischen Universität Innsbruck, könnte die häufige Verwendung von ACE-Hemmern gegen Bluthochdruck damit zu tun haben. „Es gibt die Hypothese, dass bestimmte Bluthochdruck-Medikamente in Italien häufiger verabreicht werden und deshalb die Sterblichkeit dort so hoch ist“, so die Virologin im Ö1-Interview.

Die Erklärung: Beim Eintritt der Corona-Viren in die Zellen scheint der sogenannte ACE2-Rezeptor eine wichtige Rolle zu spielen. Medikamente wie die blutdrucksenkenden ACE-Hemmer könnten also bewirken, dass man noch empfänglicher für das Virus wird.