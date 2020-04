Coronavirus: Bei Statistiken gibt es viele Stolperfallen

Den größten Wert in Corona-Zeiten haben - neben Klopapier - wohl Zahlen. Auf einmal rufen Menschen, die mit Mathematik und Statistik wenig am Hut haben, mehrmals täglich Daten zu Coronavirus-Fällen ab. Und jeder scheint zu wissen, was exponentielles Wachstum ist und hofft, die Kurve möge sich schnell und ausreichend abflachen. Statistiker warnen davor, sich allzu sehr auf die Zahlen zu verlassen.

Viele Stolperfallen

Die verfügbaren Zahlen enthielten zu wenige Informationen, erklärt Katharina Schüller, Gründerin des Münchner Unternehmens Stat-Up und Leiterin der Arbeitsgruppe "Statistical Literacy" der Deutschen Statistischen Gesellschaft. "Sie bilden nur einen kleinen Teil der Realität ab, nämlich die schwer Erkrankten, einen Teil der leichter Erkrankten mit Symptomen und einen ganz kleinen Teil von Menschen ohne Krankheitszeichen, die getestet wurden, weil sie Verdachtsfälle waren."

"Können nur raten"

Ob auch viele andere infiziert sind oder nicht, "das wissen wir nicht und können es auch nur mehr oder weniger begründet erraten", schreibt Schüller in einem Beitrag für das Hochschulforum Digitalisierung: "Wir wissen, dass jede unserer Modellrechnungen falsch sein muss." Trotzdem könnten die Schlussfolgerungen daraus richtig sein.

Jeder zählt anders

In Deutschland bekommt das Robert Koch-Institut ( RKI) als oberste Behörde für Infektionskrankheiten Zahlen zu mit Sars-CoV-2 infizierten Menschen und Toten, die die Krankheit Covid-19 hatten, von den Landesbehörden. Die wiederum erhalten sie von den regionalen Gesundheitsämtern. "Zwischen der Meldung durch die Ärzte und Labore an das Gesundheitsamt und der Übermittlung der Fälle an die zuständigen Landesbehörden und das RKI können einige Tage vergehen (Melde- und Übermittlungsverzug)", erklärt das RKI dazu. Zahlen werden also auch nachträglich in der Statistik ergänzt.