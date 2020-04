Corona-Krise: Hochzeitssaison droht Aufschub

"Es gibt aber auch Brautpaare, die sich so sehr auf den Tag gefreut haben, dass sie die Restriktionen dennoch in Kauf nehmen. Sie holen die Feier aber später im größeren Rahmen nach", weiß die Hochzeitsplanerin. Auch am Standesamt Ybbs wird von manchen im kleinen Kreis geheiratet. Für den Sommer sind die Heiratstermine noch großteils eingetragen. "Wenige haben bereits auf August oder Oktober verschoben. Die meisten warten zu", sagte Standesbeamtin Semmelmeyer. Dabei würde sich bei einer Hochzeit in den unbeliebteren Monaten nicht rasend viel verändern: "In Wahrheit ändert sich nur das Datum und die Vorstellung, in einer grünen Wiese zu heiraten. Auch im Sommer braucht es einen Plan B für den Fall, dass das Wetter nicht mitspielt", meinte die Hochzeitsplanerin Lehrner.

"Geduldig sein und abwarten"

"Ich kann Brautpaaren nur raten, geduldig zu sein und abzuwarten, wie sich die Lage entwickelt. Spekulationen machen die Branche zurzeit sehr schwierig", sagte Lehrner. Wenn eine Verschiebung tatsächlich notwendig werden sollte, würden Dienstleister alles tun, um die Planänderung möglichst stressfrei zu gestalten. "Wir hatten bisher noch keine Fälle, wo sich jemand unkooperativ gezeigt hätte", so die Hochzeitsplanerin. Konsumentenschützer der Arbeiterkammer (AK) Oberösterreich warnten jedoch zuletzt in einer Aussendung vor Dienstleistern, die derzeit hohe Stornogebühren von Paaren verlangen würden. Nach Rechtsansicht der AK-Experten wären diese aber rechtlich nicht gedeckt, da höhere Gewalt bei behördlich untersagten größeren Feiern die Leistung der Unternehmer verhindere.