Heiraten zu Viruszeiten: Nur zu zweit zum Standesamt

Die Hochzeitssaison im Burgenland startet normal im Mai. Bis dahin darf nicht geheiratet werden. „Das neue Covid-19 Gesetz schreibt vor, dass alle Hochzeiten bis Ende April abgesagt werden müssen. Nur in Ausnahmesituationen werden Nothochzeiten gemacht“, sagt Ingrid Schwarz, Landesleiterin des Standesbeamtenverbandes.

Bei den Heiratslocations von Nord bis Süd und bei den heiratswilligen Paaren herrscht nun Verunsicherung. In der vergangenen Woche gab es noch einige Hochzeiten, aber nur die Paare und ein Standesbeamte waren dabei. „Gäste oder Trauzeugen durften keine dabei sein“, sagt Gilbert Lang, Standesbeamter in Güssing. Das Brautpaar kam in die Gemeindestube des Wohnortes, mit rund zwei Metern Abstand zwischen Paar und Standesbeamten wurde die Trauung vollzogen. Auch in Eisenstadt habe es vergangene Woche noch solche Hochzeiten gegeben.