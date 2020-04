Live: Regierung verrät, wie es in Schulen und Gastronomie weiter geht

In den steirischen Spitälern für Covid-Patienten liegt die Zahl der an dem Virus Erkrankten erstmals wieder unter 100 Fällen. Die höchste Zahl an Covid-Kranken in den steirischen Landeskrankenhäusern gab es am 7. April mit 176, seither sinke die Zahl kontinuierlich. Am Dienstag waren es 95 Patienten, 14 davon auf Intensivstationen.

Vonseiten der KAGes-Direktion hieß es, dass man nunmehr daran arbeiten könne, die Versorgung schrittweise wieder an den Normalbetrieb heranzuführen.

Mit Montagabend betrug die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen mit dem Corona-Virus Sars-CoV-2 in der Steiermark 1.664. Das bedeutete ein Plus von elf bestätigten Infektionen im Vergleich zum Vorabend. Die Anzahl der Todesopfer im Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen in der Steiermark betrug 109 Personen.