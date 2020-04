Run auf die Geschäfte hat begonnen; Über 600.000 Anträge auf Kurzarbeit

In Frankreich geht der "Shutdown" im Gegensatz zu Österreich in die Verlängerung, und zwar bis 11. Mai. Dies verkündete Frankreichs Präsident Emmanuel Macron am Montagabend in seiner Fernsehansprache. Dabei dankte der 42-Jährige auch Österreich für die Aufnahme von Akutpatienten. Am 1. April war ein aus der nordostfranzösischen Stadt Metz kommender Militärhubschrauber mit zwei schwer kranken Covid-19-Patienten am Flughafen in Salzburg gelandet.

Macron erwähnte auch noch Luxemburg, die Schweiz und Deutschland für ihre Hilfe und sprach in seiner Rede an die Nation, die auf seinem Twitter-Account nachzuhören ist, von "europäischer Solidarität".