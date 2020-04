Plus 270.000: 870.000 in Kurzarbeit; 50 Prozent Immunität in Südtiroler Dorf

Wie Präsident Aleksandar Vucic ankündigte, kann die Baubrache ab Dienstag den Betrieb wieder "voll" aufnehmen. Zudem dürfen Gewerbetreibende ihre Geschäfte wieder aufmachen. Andere Geschäfte mit bis zu 300 Quadratmeter Verkaufsfläche können am 27. April öffnen, ausgeschlossen sind jene Geschäfte, die sich in großen Einkaufzentren befinden. Sie bleiben vorerst noch geschlossen. Bis zum 4. Mai bleiben auch die Friseur- und Kosmetiksalons gesperrt.

Die Österreichische Gesellschaft für Laboratoriumsmedizin und Klinische Chemie (ÖGLMKC) warnt vor Antikörpertests in der Covid-19-Diagnostik. Diese spielten "derzeit keine relevante Rolle". Die Laboratorien seien momentan mit vielen Anfragen für Tests von SARS-CoV-2-Antikörpern konfrontiert, doch die "übertriebenen Erwartungen können durch die derzeit verfügbaren Testsysteme nicht erfüllt werden". Die Fachgesellschaft hat nun die Eckpunkte der Labordiagnostik für Covid-19 zusammengefasst, teilte sie am Montag in einer Aussendung mit. "Der labordiagnostische Goldstandard für die Diagnose einer Infektion mit Coronavirus SARS-CoV-2 ist der direkte Virusnachweis" mittels PCR-Test, heißt es darin. Die hohen Erwartungen in die Antikörpertests würden durch die Darstellung und Bewerbung von Online-Plattformen, nicht medizinischer Labore, Apotheken und Kollegen anderer Fachrichtungen gefördert, was die ÖGLMKC als "hoch problematisch" ansieht.

Seit Beginn der Coronavirus-Epidemie in Italien sind unzählige Infektionsfälle in italienischen Klöstern gemeldet worden. Besorgniserregend ist die Lage in einer Benediktinerabtei bei Mailand. Neun der 22 Klausurschwestern befinden sich in Selbstquarantäne mit Covid 19-Symptomen wie Fieber und Husten. 80 Prozent der Ordensschwestern sind über 80 Jahre alt.

Für ihre Studie sucht das Team noch Teilnehmer, die eine Covid-19-Erkrankung bereits länger hinter sich haben bzw. Personen, bei denen das definitiv nicht der Fall ist. Die Ergebnisse sollen bei der Abstimmung von Impfstoffen helfen. Die Wissenschafter wollen aufklären, welche Bestandteile des SARS-CoV-2-Virus die Antikörper attackieren. Bei der Entwicklung von Impfstoffen ist das wichtig, weil dadurch klar wird, welche Stellen des neuen Virus in dem Vakzin enthalten sein müssen, damit sich das Immunsystem auf den neuen Gegner einstellen kann. Außerdem möchte das Team u.a. herausfinden, ob Antikörper das Andocken des Virus an menschliche Zellen verhindern können.

An einer detaillierten Analyse der körpereigenen Immunantwort auf das neuartige Coronavirus arbeiten Forscher an der Medizinischen Universität Wien.

"Es ist, als würden wir von Null auf starten. Der Strand wird weniger Sonnenschirme haben. Es wird ein anderer Urlaub sein als sonst. Wir müssen Verantwortungsbewusstsein beweisen, doch es wird trotzdem ein Urlaub sein", sagte Tosi. Inzwischen beklagen Lokale und Badeanstalten in Italien Verluste in der Größenordnung von 30 Mrd. Euro.

Nach Schätzungen des Robert Koch-Instituts haben in Deutschland rund 91.500 Menschen die Infektion bereits überstanden. Wie für andere Länder rechnen Experten auch in Deutschland mit einer hohen Dunkelziffer nicht erfasster Fälle.

Findet die Feier statt, aber nur in kleinerem Rahmen als geplant, und können sich Unternehmen und Brautpaare nicht über den zu zahlenden Betrag einigen, werden wohl Gerichte im Nachhinein klären müssen, ob und welche Kosten anfallen. Können Trauung und Feier wie vorgesehen über die Bühne gehen und sind die Unternehmen zur vertraglich vereinbarten Leistung bereit, so kann nicht kostenlos storniert werden.

In Tschechien wird ab heute die sogenannte "intelligente Quarantäne" im Kampf gegen die Coronavirus-Epidemie eingesetzt. Nachdem die Prozedur in vergangenen Tagen in zwei Regionen geprüft wurde, weitet sie sich jetzt auf das ganze Land aus, wie aus einer Anordnung des Prager Gesundheitsministeriums hervorgeht.

vor 1 h | Daniela Wahl