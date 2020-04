Erstmals seit März Zahl der Corona-Neuerkrankten nur zweistellig

Der positive Trend hält weiter an, verkündete Gesundheitsminister Rudolf Anschober am Sonntag in einer Aussendung. Die Zuwachsrate der Neuerkrankungen liege in Österreich mittlerweile bei nur 0,5 Prozent. Erstmals seit Mitte März liegt die Zahl der Neuinfizierten damit nur mehr im zweistelligen Bereich.

Auch weniger Aufnahmen in Spitälern

Das wirkt sich auch auf den Gesamtstand der Coronavirus-Situation in Österreich aus. Die Zahl der momentan aktiv Erkrankten liegt erstmals wieder unter 4.000, nämlich bei 3.796. Ein besonders wichtiger Indikator für die Situation: Auch die Zahl der gesamten Hospitalisierungen aufgrund einer Corona-Erkrankungen ist auf 817 gesunken, davon 204 in Intensivstationen.

Innerhalb einer Woche hat damit die Zahl der aktiv Erkrankten um 42% abgenommen. Die Zahl der Hospitalisierten liegt um 21%, die Zahl der Corona-Erkrankten in Intensivabteilungen um 16% unter dem Vergleichswert von vor einer Woche.