Justiz ermittelt in Altersheimen

Es bestehe der Verdacht, dass nicht rechtzeitig auf Warnhinweise reagiert wurde, so der Innsbrucker Staatsanwalt Hansjörg Mayr im ORF-Radio. „Das Ermittlungsverfahren richtet sich nicht gegen bestimmte Personen, sondern vorerst gegen unbekannte Täter“, bestätigt er im KURIER-Gespräch. Sehr wohl gegen eine Person, nämlich gegen eine 31-jährige Reinigungskraft, sind die Ermittlungen im zweiten Fall in Tirol gerichtet. Die Frau soll trotz ihrer Corona-Erkrankung in das kleine Altersheim im Tiroler Unterland zur Arbeit gekommen sein. Um die uneinsichtige Beschäftigte nach einem anonymen Hinweis zu isolieren, war sogar der Einsatz der Polizei erforderlich.

Ob es in beiden Fällen kausale Zusammenhänge zwischen Erkrankungen an Covid-19 und Todesfällen gäbe, sei ihm vorerst nicht bekannt, sagte Staatsanwaltschaftssprecher Mayr. Im Zusammenhang mit dem Coronavirus waren im schwer betroffenen Bundesland Tirol jedenfalls Todesopfer in mehreren Heimen zu beklagen. „Dass in solchen Fällen die Justiz genauer hinsieht, ist wenig überraschend und zu begrüßen“, erklärt Robert Kaufmann, der Obmann der Tiroler ARGE Altenheime. In den 93 Häusern in der ARGE sei man „höchst bedacht“, alle gesetzlichen Schutzmaßnahmen für die besonders gefährdete Klientel zu erfüllen. „Es ist ein permanentes Lernen von Tag zu Tag“, sagt er.