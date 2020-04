Samariterbund beklagt Bevorzugung des Roten Kreuzes

Ebenfalls ein Rätsel bleibt für den Samariterbund die Etablierung der umstrittenen Stopp Corona-App. In diesem Zusammenhang stellt sich für die Organisation die Frage, warum nicht eine App des österreichischen Innenministeriums zum Einsatz kommt. KATWARN, ein geprüftes staatliches System für das Krisen- und Katastrophenmanagement, stelle eine interaktive Plattform dar. "Warum muss in der Corona-Krise eine undurchsichtige privatwirtschaftliche App zum Einsatz kommen, wenn es KATWARN bereits gibt?", fragt Schnabl weiter.

Ebenfalls kein Verständnis hat der Samariterbund dafür, dass die österreichweite Verteilung der Zivildiener ausschließlich vom Roten Kreuz mit der staatlichen Zivildienstserviceagentur abgewickelt wird. Der Bund wisse selbst am besten, "in welchen Bereichen die 'Zivis' bei uns gefragt sind", so Schnabl.

Es gehe nicht darum, dass Samariterinnen und Samariter "beleidigt sind, weil sie in vielen Bereichen von der Regierung auf die Ersatzbank gesetzt werden und nicht mitspielen dürfen", betonte Schnabl am Wochenende mit Blick auf seine Kritik. "Wir wollen keinen Bruderzwist", bestätigte auch ein Sprecher der Organisation. Es gehe lediglich darum, dass eigentlich mehr Potenzial vorhanden wäre, das aber ungenutzt bleibt, weil sich die Regierung nur auf das Rote Kreuz konzentriere, hieß es. Das Rote Kreuz werde vom Samariterbund jedenfalls nicht als Feind oder Konkurrenz empfunden, versicherte er.

Auch im Krisenstab der Regierung sei der Samariterbund vertreten, hier gebe es keine Probleme, so der Sprecher. Wir "haben aber zuletzt den Eindruck gewinnen müssen, dass wir uns - möglicherweise auch aus parteipolitischen Beweggründen - in der Covid19-Krise nicht in vollem Umfang entfalten dürfen", merkte Schnabl an. In erster Linie gehe es dem Präsidenten aber nicht um Eitelkeiten, sondern um die Gesundheit der Menschen in Österreich - "und das sollte kein Politikum sein", so Schnabl.