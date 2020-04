Coronavirus in Indien: "Ausbreitung in Slums wäre ein Desaster"

Am schlimmsten betroffen seien neben Tagelöhnern und Slumbewohnern die Millionen Wanderarbeiter vom Land.

Hunderttausende von ihnen haben aufgrund von Betriebssperren ihre Existenzgrundlage und in vielen Fällen auch ihren Schlafplatz verloren und sich auf den oft Hunderte Kilometer langen Weg in die Heimat gemacht. Indien erlebte zu Beginn des Lockdowns die größte Wanderungsbewegung seit der Teilung des Landes in Indien und Pakistan 1947.

Erntehelfer fehlen

Die meisten der Wanderarbeiter schafften es allerdings nicht nachhause. Sie wurden von der Polizei an der Weiterreise gehindert, damit sie das Coronavirus nicht weitertragen können. Unterstützung erhalten die wenigsten von ihnen. „In Sozialen Medien sieht man Tausende Migranten an den Rändern der Städte“, erzählt auch der NGO-Mann.

Auch wenn Indien für seine Pharma- und IT-Industrie bekannt ist: Die Hälfte der indischen Erwerbstätigen arbeitet normalerweise in der Landwirtschaft. Durch den Lockdown fehlt es derzeit an dringend benötigten Erntehelfern, aber auch an Trucks, die die Ernte abtransportieren könnten. Sollte die Coronakrise noch länger anhalten, droht ein weiteres Problem: Hunger.

