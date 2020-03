Coronavirus: Auf der Couch durch Indien

Es ist Zeit, sich zu erinnern. An schöne Momente, an Reisen, von denen man heute noch mit leuchtenden Augen erzählt. Man kann dafür sein Reisetagebuch samt den sorgfältig eingeklebten Fotos, aber auch einfach sein Smartphone zur Hand nehmen, und sich Aufnahmen vergangener Reisen, Kurztrips und Langzeiterlebnisse in Erinnerung rufen: Schau, damals in ...

Der Wiener Fotograf hat sich während der ersten Tage in Isolation durch sein Archiv gewühlt. Dabei ist er auf bereits in Vergessenheit gerate Aufnahmen gestoßen, Bilder seiner Indienreise aus dem Jahr 2016, denen er aufgrund des täglichen Hamsterlaufs keine Aufmerksamkeit mehr schenkte. "Für eine Ausstellung kurz nach der Reise hatte ich schlichtweg keine Zeit und so gerieten die Arbeiten auf einer externen Festplatte in Vergessenheit", schreibt mir Chritoph Liebentritt per E-Mail.

Aufsteigen!

Wann, wenn nicht jetzt, dachte ich mir und lud Christoph Liebentritt zu einer gemeinsamen Aktion ein: Der KURIER präsentiert in den nächsten Tagen ausgewählte Arbeiten aus dem Archiv des Fotografen. Wir starten mit dem bereits oben erwähnten Indien-Roadtrip: Es geht 5.000 Kilometer auf einer alten Royal Enfield quer durch Indien.

Alle aufsteigen, die Reise beginnt. Der KURIER präsentiert Ihnen täglich neue Eindrücke.