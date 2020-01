Slum-Tour in Mumbai - zwischen Moloch und Märchenwelt

Business

Wenn man als Europäer an Slums denkt, kommen einem sofort unerträglicher Gestank, endlose Müllberge, Kriminalität, Armut und Elend in den Sinn. Aber Slums sind Wohngegenden für die breite Masse. Knapp 60 Prozent der (geschätzten) 22 Millionen Einwohner Mumbais leben in den meist illegal errichteten Behausungen. Längst sind es nicht mehr nur die Ärmsten der Armen, die sich oft nur wenige Quadratmeter Wohnraum teilen müssen. Wegen der rasant steigenden Immobilienpreise sind auch Menschen aus der Mittelschicht gezwungen, in einen der zirka 2.000 Slums der Stadt zu ziehen. Dharavi ist der größte davon. Anfangs lag das Gebiet am Stadtrand von Mumbai, aufgrund des schnellen Wachstums zählt es mittlerweile zur besten Innenstadtlage und ist dementsprechend heiß begehrt. Bei Investoren, aber auch bei Einwohnern, die sich nicht verdrängen lassen möchten. Denn hier gibt es Schulen und Krankenhäuser, Moscheen, Tempel, Kirchen, Restaurants und Märkte.