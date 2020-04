Abstand halten bis 2022: Wissenschaftler warnen

In Österreich hat die Öffnung gerade erst begonnen, anderswo in Europa wartet man noch darauf. Wie lange aber der Weg in eine echte Normalität noch dauern könnte, das macht jetzt das führende Wissenschaftsmagazin "Science" deutlich. Dort fasst eine Gruppe von Virologen und Epidemiologen ihre derzeitigen Prognosen für die Entwicklung der Corona-Epidemie in einem ziemlich pessimistischen Szenario zusammen. Man rechne damit, dass schon im kommenden Winter weitere Ausbrüche bevorstünden und die momentan verhängten Maßnahmen wie das Abstand halten noch bis ins Jahr 2022 eingehalten müssten.

Keine Aussicht auf Strandleben

Das sind vor allem einmal düstere Aussichten für die kommende Sommersaison. Macht doch das "social distancing" normales Sommerleben, etwa am Strand, im Schwimmbad, aber auch in Bars, oder Clubs quasi unmöglich. Doch die Wissenschaftler sehen das Abstand halten nur als einen Teil einer Serie von staatlich gelenkten Maßnahmen, um die Epidemie im Zaum zu halten, bis ein entsprechend großer Teil der Bevölkerung eines Landes die Infektion überstanden habe und daher immunisiert sei. Es müssten unbedingt auch die Kapazitäten in den Spitälern, vor allem in den Intensivstationen, verlässlich weiterhin auf hohem Niveau gehalten werden, um nur ja beim nächsten auch lokalen Ausbruch nicht zusammenzubrechen.

"Rasches Ende widerspricht unserem Wissen"

Gegenüber der britischen Tageszeitung "The Guardian" erläutert einer der Forscher, die für den "Science"-Artikel verantwortlich sind, Harvard-Epidemiologe Marc Lipsitch, die Analyse: "Infektionen breiten sich aus, wenn zwei Faktoren vorhanden sind: Infizierte Menschen und solche, die angesteckt werden können. Solange es keinen viel größeren Anteil an Menschen gibt, die bereits immun sind, also an Herdenimmunität, geht die Ansteckung eben weiter."

Hoffnung auf Impfung und Medikament

Ein wichtiger Faktor aber, das beziehen auch die Forscher in ihr Kalkül ein, seien eine wirksame Impfung und Medikamente gegen das Virus.