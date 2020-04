Impfung und Medikamente kommen schneller: Forscher machen Hoffnung

Eine Impfung, oder ein wirkungsvolles Medikament, einen anderen endgültigen Ausgang aus der Corona-Krise wird es nicht geben, das betonen Politiker und Wissenschaftler laufend. Die sogenannte " Herdenimmunität", also die überstandene Infektion bei einem Großteil der Bevölkerung, die eine neuerliche rasche Ausbreitung des Virus einbremsen könnte, ist bei den derzeitigen Infizierten-Zahlen nicht in Sicht.

Umso erfreulicher sind die jüngsten Nachrichten aus der Forschung, was die Entwicklung von Impfstoffen und Medikamenten betrifft. So teilt die Impstoff-Expertin Universität Oxford der Londoner "Times" mit, dass sie auf einen Impfstoff schon im September setzt. Die Entwicklung eines solchen durch Gilbert und ihr Team sei soweit fortgeschritten, dass sie "80 Prozent sicher ist, dass wir mit Tests am Menschen in zwei Wochen anfangen können." Sollte die schützende Wirkung so hoch sein wie erwartet, wäre dann ein großflächiger Einsatz ab Herbst möglich. Bisher waren die Verantwortlichen davon ausgegangen, dass eine Impfung nicht vor dem kommenden Frühjahr einsatzbereit sein werde.

Medikamente im Test

Ähnlich optimistisch geben sich die Entwickler von Medikamenten gegen Covid-19. So teilt der US-Arzneimittelkonzern Eli Lilly mit, dass man mit klinischen Tests zur Erprobung von Therapien zur Behandlung der Lungenkrankheit begonnen habe. Das Unternehmen habe eine Vereinbarung mit dem Nationalen Institut für Allergien und Infektionskrankheiten geschlossen, um die Wirksamkeit und Sicherheit des Wirkstoffes Baricitinib in diesem Zusammenhang zu untersuchen.

Eli Lilly hatte das Medikament mit dem Markennamen Olumiant bisher zur Behandlung von Neurodermitis erprobt. Die neue Studie solle noch im April in den USA anlaufen und später auf Europa und Asien ausgeweitet werden, erklärte das Unternehmen. Mit Ergebnissen werde binnen zwei Monaten gerechnet.