Coronavirus: Warum China 1.300 Tote nachmelden musste

Es waren offenbar doch 1.290 mehr. Wuhan, die chinesische Millionenmetropole, von der aus das Coronavirus sich nach heutigem Wissensstand verbreitet hat, hat die Zahl der Toten am Freitag korrigiert. Und die Korrektur war signifikant. Um 50 Prozent mehr waren es, also insgesamt 3.869, heißt es jetzt, statt bisher 2.579. Damit sind in ganz China bis dato 4.632 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Erkrankung gestorben.

Der Verdacht war in den vergangenen Monaten mehrmals ausgesprochen worden, auch von höchsten Stellen. Den Zahlen aus China könne man nicht so recht Glauben schenken. Zuletzt veröffentlichte die Nachrichtenagentur AP Recherchen, die beweisen sollen, dass Chinas Führung zumindest sechs Tage lang von dem Ausmaß des Virus wusste, bevor sie Maßnahmen ergriff und die Bevölkerung informierte.