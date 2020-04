Tourismusdebatte: Warum wir die deutschen Gäste brauchen

Noch gibt es nur vier Gründe, um in Österreich das Haus zu verlassen. Noch haben Schulen, Hotels und Restaurants geschlossen. Noch ist an Urlaub in und außerhalb Österreichs nicht zu denken. Noch. Denn Ende April – so sich die Zahl der Infektionen auf dem derzeit niedrigen Niveau halten – könnten Schritte gesetzt werden, die mehr Alltagsleben verheißen.

Das bedeutet auch, an Sommerferien denken zu dürfen. Zumindest stellt das Tourismusministerin Elisabeth Köstinger in Aussicht. Sie hat in einem Interview mit der Presse am Sonntag mit dem Vorschlag aufhorchen lassen, die Grenzen zu Deutschland wieder zu öffnen. „Die Einschränkung der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben. Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt“, sagte Köstinger.