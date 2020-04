Coronavirus: Erst Quarantäne, dann Strand

Dennoch denken viele Österreicher gerade jetzt an die Sommermonate und damit auch an Urlaub im Ausland.

Geht es nach den Lieblingsdestinationen laut Statistik Austria – Italien (21,1%), Deutschland (15,2%), Kroatien (12,7%) und Spanien (5,7%) – und dem heutigen Stand der Einreisebestimmungen, so ist de facto nichts möglich. Die Gründe sind vielfältig. Der kommerzielle Luft- und Bahnverkehr ist auf ein Minimum reduziert; die AUA-Flieger stehen beispielsweise bis mindestens Mitte Mai. An den Grenzen zu den Nachbarländern wird streng kontrolliert. An einen Grenzübertritt beziehungsweise eine Einreise ist oftmals nur unter zwei Prämissen zu denken: eine aktuelle Gesundheitsbescheinung (d.h. negativer Covid-Test) und eine 14-tägige Heimquarantäne.

Quarantäne-Verstoß: Bis zu 5.000 Euro Strafe

Wer heute nach Italien will, der muss mit einer Beschränkung der Bewegungsfreiheit und einer Ausgangssperre rechnen. Bei der Einreise muss zudem eine Erklärung über den Reisegrund abgegeben werden und die Adresse der Wohnung, wo die 14-tägige verpflichtende Quarantäne verbracht werden muss. Selbiges gilt für einen theoretischen Urlaub in Kroatien. Dort wird ein Verstoß gegen die Quarantäne mit einer Strafe von 5.000 Euro geahndet.