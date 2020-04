Deutsche sollen Österreichs Sommersaison retten

"Erlaubt uns Österreich Sommerurlaub?" - so titelt die deusche Bild-Zeitung heute Sonntag in ihrer Online-Ausgabe. Die Hoffnung unserer nördlichen Nachbarn ist nicht unbegründet.

Der Tourismussektor drängt massiv darauf, die Grenzen für deutsche Urlauber zu öffnen. Bleiben die Grenzen nämlich zu, „dann wäre der Fremdenverkehr tot“, sagte der Tourismusforscher Andreas Reiter der Kleinen Zeitung. Zwei Drittel der Tourismusbetriebe des Landes könnten das Ausbleiben der wichtigsten Gästegruppe, die mehr als die Hälfte der Umsätze bringe, nicht überleben.

Und Österreichs Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, die auch für Tourismus zuständig ist, reagiert darauf: „Wir müssen uns darauf einstellen, dass es in diesem Jahr eine andere Art von Urlaub geben wird. Aber dadurch, dass wir die Ausbreitung des Coronavirus relativ gut im Griff haben und als Bundesregierung schon Lockerungen der Maßnahmen Schritt für Schritt in Aussicht stellen können, planen wir durchaus auch, dass es im Sommer Ferientourismus geben wird“, sagte Köstinger der „Presse am Sonntag“.

Bilaterale Einigung sei möglich

„Die Einschränkung der Reisefreiheit wird uns in den nächsten Monaten noch erhalten bleiben. Wenn Länder aber auch auf einem sehr guten und positiven Weg sind, wie beispielsweise Deutschland, dann gibt es durchaus auch die Möglichkeit, dass man sich bilateral einigt“, sagte Köstinger, ohne weitere Details zu nennen. Damit deutet sie eine Öffnung für deutsche Urlauber an, die immerhin fast ein Drittel aller Besucher in Österreich stellen. Auch das deutsche Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet über diesen Vorstoß.