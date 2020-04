Im Süden Europas wächst die Angst vor leeren Stränden

Lieber noch keinen Sommerurlaub buchen, hat EU-Kommissionschefin von der Leyen vor wenigen Tagen vor der Presse empfohlen. Bemerkungen, die Politikern im Süden Europas sauer aufstoßen. Griechenlands Tourismusminister Charis Theocharis etwa nennt es gegenüber der Internet-Plattform Politico „nicht gerade hilfreich. Ich behaupte ja nicht, dass man jetzt gleich Urlaub in Griechenland buchen soll, aber wir sollten uns koordinieren und zusehen, wie wir den Tourismus so früh wie möglich wieder starten können.“ Schließlich, so Theocharis, „bietet Europa die sichersten Reiseziele für Touristen aus der ganzen Welt. Wo sonst soll man heuer im Sommer hinfahren als an Europas Strände?“